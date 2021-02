Pansexuální herečka natočila žhavý klip: S hvězdou filmů pro dospělé dovádí v prádle

Bella Thorne a Abella Danger v klipu k písni Shake It Profimedia.cz

V klipu k písni Shake It se dámy předvedly jako nevěsty ve svatebním prádle. Žhavé mazlení a olizování střídá tanec, při němž obě vystavily na odiv hlavně svoje zadečky.

Belle, která vystupuje jako pansexuálka a proslula tím, že randila s mužem i ženou zároveň, není porno průmysl cizí. Není to ani tak dávno, co sama režírovala snímek pro dospělé s názvem On a ona.

Loni vzbudila Thorne pozornost, když si založila účet na placené sociální síti OnlyFans, která nemá restrikce, co se nahoty týče. Vyneslo jí to už na desítky miliónů dolarů.

„OnlyFans je první platforma, kde mohu být sama sebou. Bez restrikcí, odsuzování nebo šikanování za to, že jsem, jaká jsem,“ uvedla v minulosti. ■