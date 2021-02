Další jména nové řady Tváře odtajněna: Víme, kdo se vrací do oblíbené show

Iva Pazderková a David Gránský Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Třetí potvrzenou soutěžící bude Iva Pazderková (40), která prý nad nabídkou vrátit se do Tváře nějakou dobu přemýšlela. „Řekla jsem si, že je to jedna z nejkrásnějších věcí, jaké jsem dělala. Když jsme tenkrát před pěti lety dělali první sérii, tak myslím, že jsme se toho strašně moc naučili, a to mi přijde prostě geniální. Takže nakonec jsem se rozhodla, že do toho půjdu, že moc chci,“ svěřila se herečka.

„Myslím, že když je deset soutěžících, tak bude o to větší zábava. Řekla bych, že tato osmá řada bude výjimečná v tom, že bude s větším nadhledem, a že se opravdu budeme snažit lidem zpříjemnit tu dobu, ve které se teď nacházíme, a to co nejvíce,“ řekla Pazderková.

Čtvrtým soutěžícím nové řady je David Gránský (28), kterého nabídka rovněž potěšila. „Jsem moc rád, že jsem do toho šel, zvlášť v této době. Jsem rád, že to přišlo a můžu být v tomto skvělém kolektivu, a že něco tvoříme a můžeme zpívat pro lidi. To mi chybělo,“ prohlásil herec, který se na obrazovce v populární show objeví již za pár týdnů. ■