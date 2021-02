Sexuolog Radim Uzel na hranici života a smrti: Kvůli koronaviru prodělal plicní embolii

Radim Uzel Profimedia.cz

„Začalo to tím, že jsem ztratil chuť, bylo mi jídlo odporné. Ztratil jsem také čich, a ani víno už mi nechutnalo. Tak jsem šel do karantény, potom jsem si nechal udělat test, který byl pozitivní. Říkal jsem si, že počkáme, jak to dopadne. Za tři dny jsem přestal skoro dýchat. Dusil jsem se a věděl jsem, že je to vážné,“ svěřil se sexuolog, kterému mu se zdravotní stav s koronavirem zhoršoval.

Doma nevyšel bez odpočinku ani do patra. Měl velké problémy s dýcháním. „Poprvé jsem pocítil obavy, že na mě sáhla smrt. Já jsem v životě nebyl nemocný, nikdy v životě jsem nebyl na nemocenské a nikdy jsem nebyl hospitalizovaný za celých 80 let života,“ řekl Uzel, kterému bylo jasné, že to doma nezvládne a rozhodl se nechat hospitalizovat.

Sexuolog trpěl nechutenstvím, ztrátou chuti a čichu, začal mít výrazný kašel a začal být dušný. Po léčbě kyslíkem mu lékaři následně zjistili plicní embolii. „Ústřední vojenskou nemocnici musím pochválit, já jsem tam ráno přišel a ve dvě hodiny odpoledne už měli diagnózu. Měl jsem nejenom zápal plic, ale i embolii k tomu. Toho jsem se vyděsil,“ svěřil se Radil Uzel v pořadu 13. komnata, který odvysílá Česká televize. Vzhledem k tomu, že včas vyhledal pomoc, mohl se po několika dnech na nemocničním lůžku vrátit domů a nyní se mu daří opět dobře. ■