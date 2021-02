Sacha Baron Cohen končí s Boratem: Vytáhli na mě zbraň, pár vteřin a vše mohlo být jinak, popsal herec

Sacha Baron Cohen Foto: Profimedia/20thCentFox/Courtesy Everett Collection

„Byl bych blázen, kdybych to ještě někdy zkusil. Měl jsem takový vztek kvůli tomu, co se dělo v Americe, ani nejsem americkým občanem, ale tolik jsem se o tu zemi bál. Bál jsem se, že když se v Americe potlačí demokracie, další demokratické země budou následovat. Cítil jsem, že něco musím udělat. Ale už to nemůžu zopakovat. Jednou vám štěstí prostě vyprší,“ uvedl v rozhovoru pro National Public Radio.

Když si během jeho provokativního vystoupení Trumpovi podporovatelé uvědomili, co se děje, herec musel urychleně opustit jeviště, zabarikádovat se ve svém karavanu a ujet.

„Můj bodyguard mi říkal, že kdybych odešel o pár sekund později, všechno mohlo dopadnout úplně jinak. Kdyby mě nepopadl a neodtáhl pryč… Někdo z davu už vytahoval zbraň, možná by mě zastřelil. Kdo ví? Možná by to zkusil, možná mě chtěl jenom zastrašit. Takže ne, už to nezopakuji,“ dodal se smíchem.

Sacha si zopakoval svou legendární roli v loni vydaném pokračování Borata z roku 2006. K roli se vrátit nechtěl, ale cítil, že musí. „Věděl jsem, že musím něco udělat, abych lidem humornou formou připomněl, co Trump za čtyři roky svého působení napáchal. Věděli jsme, že to musíme udělat a že film musí vyjít před volbami. Ale možná jsem blázen,“ doplnil na závěr. ■