Zmizí Slunečná z televizních obrazovek? Diváky šokovala informace o konci seriálu

Eva Burešová a Marek Lambora v seriálu Slunečná Foto: FTV Prima

„Ať se vám to líbí, nebo ne, Slunečná skončí. Nechceme jít cestou nikdy nekončících seriálů. Může to mít sto šedesát dílů, ale musí to mít začátek, prostředek a konec. Takže pracujeme na tom, co nahradí Slunečnou,” řekla Hornová časopisu Vlasta.

Po jejím výroku se diváci začali bouřit. Jejich oblíbený seriál o peripetiích rodinky Popelkových v hlavních rolích s Evou Burešovou (27) a Markem Lamborou (25) ale ve skutečnosti z obrazovek jen tak nezmizí.

„Nebudeme se k tomu vůbec vyjadřovat, seriál nadále běží,“ řekl Super.cz Josef Ducký z PR Primy.

Hornová prý jen v rozhovoru naznačila, že se nejedná o nekonečný seriál typu Ulice, který se na obrazovkách bude objevovat několik let. Neznamená to ale ani to, že brzy skončí, ač televize neustále vyvíjí nové formáty a v šuplíku už má připravený další seriál.

Prima by ostatně byla sama proti sobě. Slunečná totiž ve sledovanosti přeskočila i dosavadního seriálového premianta, nováckou Ordinaci v růžové zahradě 2, která naopak má skončit. Slunečnou sleduje aktuálně 1,3 miliónu diváků, konkurenční Ordinace i novinka Anatomie života se drží pod miliónem. ■