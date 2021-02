Jak teď žije prezidentova dcera? Kateřina Zemanová promluvila o svém soukromí

Kateřina Zemanová Super.cz

Kateřina se nadační práci věnuje od loňského března, kdy se vrátila do Česka z Londýna, kde studovala, ale školu musela kvůli pandemii na čas opustit. "Návrat do Británie neplánuji v dalších šesti měsících, vše bude záležet i na lockdownu jak tady, tak v Británii," řekla Super.cz. "A jak se mi daří? Tak nějak pracovně - školně, pořád stejně. Ten rok se to už táhne a snad se z toho za těch pár měsíců nějak vykopeme," věří.

A z čeho čerpá energii? "Hodně už jsem slyšela o otužování, ale to u mě začíná a končí maximálně studenou sprchou. Nejvíc energie asi nabírám z rodiny. Je to takové klišé, ale tím, že jsem s nimi nebyla poslední čtyři nebo pět let, tak si vážím času, který s nimi můžu trávit," svěřila.

Zeptali jsme se i na to, jak vnímá a respektuje aktuální restrikce a jak chrání sebe i své okolí. "Když někam jdu, jako právě dnes, tak chodím na testy. Ale co se práce týče, většinou pracuju z domova. A doma jsme všichni v jedné sociální buňce. Takže ta nová opatření se mě zase až tolik netýkají a na Zanzibar jsem taky neměla v plánu letět," krčila rameny.

Neřeší ani nákupy. "Když se před Vánoci rozvolňovalo, stihla jsem nakoupit pár dárků. Ale pro sebe nenakupuju, ani online. V hlavě mám pořád to, že budu odjíždět do Londýna a nechci tam jet se třemi kufry. Takže žiju ze zásob, i když něco už je pomalu na rozpadnutí. Ale dokud to drží, tak to jde," smála se.

Protože prezident už má po obou dávkách vakcíny proti covidu-19, zajímalo nás i to, jak se cítil. "Všechno proběhlo v pohodě. Na tu první dávku jsem ho i doprovodila, byla jsem se tam podívat. A jsem ráda, že to očkování má," ubezpečila nás.

A jak to vypadá v jejím životě s láskou? "Přítele teď nemám, jsem svobodná. Myslím, že tohle je ideální čas být svobodná. Drží mě kamarádi a rodina, tak jako to vždycky bylo, a jsem za ně strašně ráda," uzavřela. ■