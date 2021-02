Hrál s Deep Purple, Bublém i Alicem Cooperem: Teď dirigent z orchestru vytvořil rozvážkovou službu

Dirigent Martin Šanda diriguje rozvážku jídla. Super.cz

"Ono je to vlastně podobné. Já nejsem jen dirigent orchestru, ale i jeho manažer, a tohle je podobná manažerská práce. Navázali jsme tam, kde jsme skončili, a jsem rád, že se s těmi lidmi mohu vídat, nemusejí sedět doma a trpět tím, že nemají do čeho píchnout. Je to práce jako každá jiná a rozhodně je to lepší, než sedět s rukama v klíně a brečet," míní Šanda.

Oproti jiným rozvážkovým službám lze využít i bonus, že kurýr zákazníkovi zahraje. "Lidé si mohou doobjednat třeba zpívané přání pro někoho k narozeninám, hodně jsme toho řešili k Valentýnu. Jsou to takové doplňkové služby," vysvětlil dirigent, který se sám nechal loni jako kurýr zaměstnat, aby pronikl do branže.

"Je nám samozřejmě občas smutno, když se podíváme na záznamy svých koncertů, ale doufáme, že snad ještě někdy přijde doba, kdy budeme moct hrát. Ale ty předpoklady nejsou dobré, proto jsme se snažili vymyslet něco jiného," uzavřel Šanda, který byl jedním z hostů na natáčení pořadu 7 pádů Honzy Dědka. ■