Ani ne rok po porodu syna šla do plavek. Bývalá slovenská tenisová hvězda si užívá na Maledivách

Dominika Cibulková

Pro bývalou slovenskou tenistku Dominiku Cibulkovou (31) nezačal tento rok dobře. Cibulková se nechala v nemocnici naočkovat proti koronaviru, ač na vakcínu neměla nárok. Ona sama se omlouvala s tím, že jen vyplnila volné místo v pořadníku, když v nemocnici doprovázela blízkou osobu. Jinak by se prý očkovat nenechala. Bývalá tenistka si posypala popel na hlavu a následně pomáhala zdravotníkům s testováním.

„Za celou tu nešťastnou situaci jsem se omluvila. Velmi mě to mrzí, do jaké situace jsem se dostala, ale sport mě naučil, že když se udělá nějaká chyba, je třeba se jí postavit čelem. A tak jsem přijala výzvu ministerstva zdravotnictví, abych aspoň takto zdravotníky podpořila," nechala se slyšet. Cibulková pověsila tenisovou kariéru na hřebík a naplno se vrhla do rodinného života.

Loni přivedla na svět syna Jakuba. Otcem je Dominičin manžel Michal Navara. Rodinka si teď užívá prosluněnou dovolenou na Maledivách, která je oblíbenou destinací také českých celebrit. Na ostrově se slunily například Patricie Pagáčová (32) a Eva Perkausová (26).

Druhá jmenovaná si pobyt v exotice neplánovaně prodloužila karanténou kvůli partnerovu pozitivním testu na covid. Cibulková se pochlubila štíhlou postavičkou v plavkách a roztomilými snímky s rodinkou. ■