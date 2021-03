Kdysi Belohorcovou takto zesměšňoval, nyní se potkávají v jedné show: Co na to moderátorka říká?

Teď se budou Zuzana a Fero potkávat na jednom pódiu.

Fero si Zuzu vzal na paškál několikrát. Moderátorku prý jeho vtípky pobavily, ale vyčetla mu, když si utahoval i z jejích dětí. „Je pravda, že jednou si dělal legraci i ze Salminky, což mi přišlo úplně zbytečné. Tak to já si ho teda během následujícího přenosu podám,“ dodala v legraci moderátorka.

Zuzana se nechala slyšet, že když se na Slovensku do projektu zapojila, moc svých kolegů neznala. Moderátorka žije už řadu let v zahraničí a mladí herci zejména z nových seriálů pro ni byli velkou neznámou.

„Sledujeme sice slovenské i české televize, ale veskrze se jedná o zpravodajství. Spoustu kolegů jsem tedy viděla poprvé,“ říká Zuza. Ale nezastírá obdiv. „Jsou to úžasní mladí houževnatí lidé a já je velmi ráda sleduji, s jak velkou chutí se do toho pouští. Pro ně je to totiž úžasná příležitost se zviditelnit a posunout dopředu.“

Od roku 1999 do roku 2003 pracovala Belohorcová v televizi Markíza, a tak se s většinou členů tvůrčího týmu pořadu zná. „Byla to moje domovská televize, ve které jsem po začátku ve Slovenské televizi prakticky startovala kariéru. Se stejným režisérem Petrem Majeským jsem dělala televizní projekt Big Brother,“ říká Zuzka a jedním dechem dodává: „Jsme dobrá parta lidí a já vzdávám hold televizi, že má v této náročné době chuť se pouštět do tak složitého projektu.“ ■