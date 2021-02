Nemaká jen ve slovenské verzi Tváře: Belohorcová modeluje své sexy křivky i po náročném tréninku

Belohorcová na sobě pravidelně dře. Foto: Instagram Z. Belohorcové

„Všechno si to velmi užívám, i když příprava na show je někdy vážně náročná,“ řekla nám v rozhovoru Zuza a dodala: „Každé číslo je jiné. Každá píseň je odlišná, někdy zpívám ve slovenštině, jindy v češtině, nebo třeba v angličtině. I jednoduchá písnička se dá snadno pokazit.“ Zuzana, která má hudební vzdělání, denně piluje choreografii, zpěv i herecký projev s profíky.

Moderátorka doufala, že bude mít v průběhu působení v show šanci navštívit příbuzné na Slovensku a doufala, že se vydá i za přáteli do Česka, ale její program je tak náročný, že cestování nepřipadá v úvahu. „I vzhledem k situaci a opatřením proti koronaviru nic takového nepřipadá v úvahu. Proto v klidu zůstávám v Bratislavě,“ říká Zuza.

Belohorcová se zodpovědně připravuje na soutěž a zároveň využívá toho, že se může soustředit sama na sebe. „Původně jsem chtěla začít víc běhat. Měla jsem ale strach ze změny počasí a tak jsem začala intenzivně cvičit. Denně makám na vibračním přístroji, beru onlinehodiny se svými trenérkami z Brna a Bratislavy. Našla jsem si své aktivit a věnuji se naplno show a trošku sama sobě,“ říká Belohorcová.

I přes náročnost situace je Zuza spokojená. „Pevně věřím, že diváky nezklamu a že si neudělám ostudu. Když se pustím do nějakého projektu, tak se do toho pustím naplno a pevně doufám, že to bude vidět i cítit z mého projevu,“ dodává Zuza Belohorcová. ■