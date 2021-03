Otcovství dává čerstvému taťkovi Pokáčovi dost zabrat: Spánek je obecně přeceňovaný, míní písničkář

Na začátku února se Pokáč stal otcem. Foto: archiv Pokáče

„Je to hrozně super být tátou. Mimčo je skvělý, občas trošku naříká, občas trošku kadí, ale i s tím je totálně boží. Každej den teď trávím tak, že ležím v posteli vedle něj a pozoruju ho. A když mám nějaký zařizování v Praze, nemůžu se dočkat, až se zas vrátím domů. Fakt bomba, příroda tohle vymyslela dobře. Oči má asi tmavé po mně, ale zase pusinku má takovou hezkou, asi po mamince. A hlas má teda jako zvon, to má spíš taky po mamce,“ okomentoval pro Super.cz své první pocity z otcovství Pokáč.

První společné dny, které tráví jako kompletní rodina, se Pokáčovi honí hlavou především budoucnost jeho syna. „Jsme z něj nadšený a míň spíme. Ale spánek je obecně dost přeceňovanej, takže to je akorát dobře. Moc si to užíváme, já i Eliška. Ale roste nám před očima kluk, je to šílený, za chvilku už půjde do světa, vždyť už je mu skoro čtrnáct dnů,“ dodal Pokáč s humorem sobě vlastním.

Ve volných chvílích nyní pracuje především na svém albu a na přípravě největšího koncertu svého života. „Na květen mám naplánované vydání nového alba, tak snad se vše stihne včas. Kromě syna mám teď největší radost a zároveň i strach z koncertu, který chystám na 20. ledna příštího roku v pražské O2 areně. Nerad bych tam zpíval sám pro sebe, takže prosím každého svého jednoho fanouška, aby si rychle koupil lístek, aby to nebylo trapné,“ uvedl Pokáč. ■