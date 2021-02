Rozhodnuto! MasterChef bude bez Pavlíny. Možná jindy, vzkazuje Nova

Pavlína Lubojatzky Foto: archiv MasterChef

Jen co vyšlo najevo, že Nova chystá speciální díly MasterChefa s těmi „nejlepšími a nejkreativnějšími“ kuchaři z minulých dvou řad, začali fanoušci diskutovat, zda mezi nimi bude také Pavlína Lubojatzky. Nebude, Nova ji do nadcházející řady kulinářské show neoslovila, nehodila se do konceptu duelů.