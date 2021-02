Po ukončení chemoterapie chytla covid: Jak oslabené tělo Aničky Slováčkové reagovalo?

Anička Slováčková promluvila o prodělaném covidu. Super.cz

"Mám poslední dobou hodně barevné a živé sny. A než jsem šla spát, četla jsem si článek o tom, jaké následky má covid na psychiku lidí. Tak se mi to asi nějak pomotalo, protože mi celou noc skákali dva kocouři po hlavě. Mně tedy naštěstí uši ani ocas nenarostly," řekla Super.cz vlastně poprvé, že má nemoc za sebou.

"Je pravda, že jsem neříkala, že jsem to měla. Nepřišlo mi to důležité. Neměla jsem ho nějaký těžký. Pár dní jsem měla horečky, bylo mi blbě, to ne že ne, ale naštěstí jsem všechno s klidem zvládla, vyležela jsem se doma a čtrnáct dní nevstala z postele a nevyšla z baráku," vyprávěla nám.

Měla opravdu štěstí, protože její imunita po léčbě rakoviny nebyla ve vrcholové formě. "Taky si to myslím. Asi měsíc před tím jsem vysadila prášky, ukončila se léčba chemoterapií, takže si to tělíčko asi rychle dokázalo imunitu znovu nastartovat, aby takovou sviňáckou nemoc zvládlo," míní zpěvačka.

Ještě po vyléčení ale potíže pociťovala, hlavně s dýcháním. "Ukončila jsem izolaci, už jsem měla negativní testy a za dva dny jsem pak točila celou desku Aura. Kašel jsem neměla, ale pořád jsem tam sípala, tak to bylo náročnější. I producent říkal, že to znělo, jako bych se dusila," uzavřela. ■