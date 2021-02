Česká Angelika vtrhla jako uragán do Slunečné. Takhle zpražila svou seriálovou snachu Terezu Brodskou

Libuše Švormová Video: FTV Prima

Svou snachu si umí pěkně srovnat a o rozvodu nechce ani slyšet. „Nečekejte, že řeknu, že záporné role se hrají lépe než kladné. To není pravda, role se hrají podle toho, jak jsou napsané. Buď jsou napsané bezvadně, nebo špatně. Valentýna je jednoznačně velmi rázná, až někdy přiobhroublá,“ vysvětluje její představitelka Libuše Švormová.

„Uvědomila jsem si, že má zvláštní kladné vlastnosti. Může to vypadat jako chamtivost, protože ona hodně skupuje pozemky, ale pokud je někdo kupuje, protože na nich chce pracovat a hospodařit, je to mnohem lepší, než když je zastaví skladišti. Hospodaření a pracovitost mi přijdou jako dobré vlastnosti,“ usmívá se herečka, která většinu času na place tráví s Terezou Brodskou coby svou snachou Janou.

„Terezku znám samozřejmě díky jejím rodičům. S její maminkou Janou jsem toho hodně

natočila, a i s Terezou je bezvadné natáčení. Je kamarádská, milá. Když jsme začaly točit, dokonce mě uvítala kytičkou, což od kolegyň nebývá úplně zvykem,“ prozrazuje seriálová Valentýna, která když spustí, tak je to doslova palba.

„Ano, mám tam hodně hlasitých replik, tak bych to řekla, a samozřejmě, že si ten text malinko přizpůsobíme, jak je třeba. To dělají všichni herci a myslím si, že to nevadí, že pokud to není nějaký Shakespeare, tak si tam člověk může dát něco svého. Na svolení se ptáme i pana režiséra, který nám kývne, že to je v pořádku. A na Slunečné je to většinou pohoda,“ uzavřela s úsměvem. ■