Po 17 letech zase spolu: Herecký pár z filmu Přes noc třicítkou se znovu potkává na natáčení. Takhle jim to sluší

Jennifer na svém profilu připomněla kouzelný prášek, který tehdy ve filmu fungoval jako převozník v čase, když napsala: „Kouzelný prášek funguje! Získala jsem perfektní den se svým starým parťákem.“

Mark Ruffalo už loni připomínal výročí premiéry jejich společného snímku na Twitteru se vzpomínkou na bonbony Razzles, které ve filmu společně jedí ve finální scéně. Tentokrát na ně vzpomněl také: „Znovuspojení s mou starou parťačkou. Nevíte někdo, kde bych v Kanadě mohl sehnat bonbony Razzles?“

