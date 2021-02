Zpěvačka, která kdysi randila i s princem Harrym, vyměnila v těhotenství veganství za fast food a sladkosti

Ellie Goulding Profimedia.cz

S fanoušky sdílela snímek svého těhotenského bříška a poděkovala jim za gratulace k šťastné události. „Dostala jsem tolik krásných zpráv plných lásky a přání štěstí, že vám chci všem moc poděkovat,“ napsala k příspěvku, který s velkou radostí a gratulací komentovala i herečka Kate Hudson (41).

V interview pro časopis Vogue Ellie přiznala, že těhotenství v době lockdownu považuje za hodně osamělé, a také, že svůj striktní zdravý životní styl vyměnila za rychlé občerstvení.

„Přestala jsem se chlubit svými zdravými saláty a snídaněmi s oříšky a semínky a jen jsem chtěla mekáč,“ uvedla Ellie, která byla sama svými chutěmi překvapená, jelikož do května loňského roku byla vegankou. „Byla jsem z toho trochu zděšená, že chci najednou tolik špatných věcí. Tohle dítě se prostě rozhodlo mě změnit a jako by mi řeklo: To teda v žádném případě nechci, nějakou brokolici, špenát, nebo brukev. Chci jen cukr a sacharidy.“

Ellie zjistila, že je v očekávání, přesně rok po svatbě se svým manželem Casparem, když odjeli slavit výročí do Itálie. Pár se seznámil v roce 2016 na večeři u jejich společné přítelkyně, princezny Eugenie. (30) ■