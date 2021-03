Na jednu z největších světových soutěží krásy pojede autem do Polska. Tahle kráska si exotiku neužije

Angelika Kostyshynová vidí v tom, že finále soutěže krásy bude v Polsku, i četné výhody. Super.cz

Druhá nejkrásnější Češka Angelika Kostyshynová má již tři roky přítele, ale viděl ho málokdo. Angeliku na Instagramu sleduje více než sto tisíc lidí, s přítelem Filipem Doležalem se ale neukazuje. "Jsem zastánce toho, že určité věci nesdílím, je to moje osobní věc. Můj Instagram je spíš moje práce, ale kdo chce, tak si ho dohledá. Určitě ho netajím," řekla Super.cz Angelika.

Přítel ji v její práci podporuje. "Nebydlíme spolu, ale chystáme se. Toleruje, že se věnuju modelingu, práci na Instagramu, ani netouží po tom, aby tam byl. Je pro mě oporou ve všem, co dělám," upřesnila Angelika.

Vicemiss Czech Republic se chystá v létě na jednu z nejprestižnějších světových soutěží krásy Miss Supranational. Nepoletí však do tepla, jak je zvykem, finále bude v Polsku. "Pojedu autem, můžu si vzít vše, co potřebuju, budu tam mít část svojí rodiny, přijede naše ředitelka Taťána Makarenko (31), budu moct mít podporu. Polsko je nám blízké, má to i řadu výhod," těší se kráska, která se už nyní pečlivě připravuje.

"Snažím se na sobě pracovat. Odjet bych měla v srpnu, ale čas uteče rychle. Chci se naučit lépe namalovat, učesat, budeme připravovat outfity," dodala. ■