Michelle Pfeiffer (62) prozradila, jak se udržuje v kondici a svěží: Většina lidí přesně tohle nechce slyšet, míní herečka

Michelle Pfeiffer Profimedia.cz

Michelle Pfeiffer (62) patří už dekády k sexsymbolům Hollywoodu. I po šedesátce vypadá skvěle a zdá se, že jenom kvete. V pořadu Lorraine on Tuesday se nyní rozpovídala o stárnutí.

„Je za tím to, co ve skutečnosti nikdo nechce slyšet. Musíte jíst zdravě, sportovat a hodně spát,“ odpověděla na dotaz, jak si udržuje mladistvý vzhled.

„Vždycky hledáme něco, čím bychom oklamali běh času, ale takhle to prostě nechodí. Když nepracuji, dopřávám si volnost. Když nejsem před kamerou a nejím zdravě a piji moc vína, je to znát, to je realita. Tajemství tedy zní, že není žádné tajemství,“ dodala.

Herečka aktuálně promuje nový snímek French Exit, v němž si zahrála ovdovělou dámu, jejíž manžel se reinkarnuje do kočky. Objeví se také v připravovaném seriálu First Lady, kde ztvární bývalou první dámu Betty Ford. ■