Krásná snoubenka Lukáše Pavláska ukázala prstýnek: Svatbu kvůli koroně zatím odkládají

"Většinu času teď trávím doma psaním. Už jsem si toho napsal do zásoby tolik, že mám spoustu scénářů, ale chybí mi kontakt s divákem. Takže jsem vymyslel takový stand-up automat. Budu vyprávět o sobě, svém životě a životě kolem, ale diváci budou moci ovlivňovat směr toho představení a sami rozhodovat o tom, kam se bude ubírat," přehodnotil Pavlásek svůj přistup k online vysílání, kterému se dost dlouho vyhýbal.

"Spíš se mi do toho nechtělo, protože mám co dělat a neměl jsem na to náladu. Ale jak to trvá už dlouho, tak mi chyběl kontakt, aspoň trochu se s těmi lidmi vidět," vysvětlil.

Z abstinenčních příznaků po vystoupeních se doposud samoléčil docela zajímavě. "Jak má člověk těch dvacet představení do měsíce, je zvyklý být na cestách. Půlku života jsem trávil po pumpách a po hotelích a v každém městě mám kamarády, které jsem dlouho neviděl," vyprávěl.

"Takže okolo čtvrté mě to obvykle chytne a opravdu sednu do auta, jedu se projet na dálnici, zastavím se na pumpě, kde si dám kafe a bagetu, a pak zajedu kousek do lesa, kde si naprázdno vystoupím pro zvířata a pro les a zase jedu domů," vyprávěl.

Bojuje tak i s ponorkou, která by mohla doma nastat, protože i jeho snoubenka má home office.

"I přítelkyně je ráda, protože byla zvyklá, že jsem byl pořád pryč a najednou jsem furt doma. Tak je z toho šokovaná. Zavírám se na celé dny do pracovny, aby takový šok neměla. Mám tam ohromnou knihovnu, pořád něco studuju nebo píšu. Pak chodím do přírody, a když se vrátím, je to, jako bych byl někde na představení. Vidíme se hodinku večer a pak zase zalezu do pracovny," popsal svůj denní rytmus.

Protože jsme si prohlíželi krásný zásnubní prsten, který Denise už před časem navlékl na prst, zajímalo nás, kdy bude konečně svatba. "Počkáme až na lepší časy. Já jsem velice opatrný, takže v době pandemie se mi nechce nic velkého podnikat. Myslím si, že je lepší vydržet chvilku nějaké to nepohodlí, aby všechno bylo zase v pořádku, než aby se to dlouho táhlo. V tomhle jsem takový zodpovědný," uzavřel.

Na stand-up automat v podání Lukáše Pavláska, o kterém jsme si s komikem povídali, se fanoušci mohou těšit v sobotu 27. února od 20 hodin. ■