Už nikdy se na Přátele nebudete dívat stejně: Fanoušci upozornili, co dělá postava Rachel, než promluví

Patříte mezi skalní fanoušky Přátel a seriál u vás doma běží pořád dokola? Možná jste si tedy taky všimli zvyku Jennifer Aniston (52) alias Rachel. Jeden z fanoušků na Tik Toku upozornil, co Rachel dělá skoro před každým monologem.

„Jennifer Aniston má jakýsi vokální tik. Skoro před každou větou si odkašle. Je to velmi specifické a jen těžko to lze ignorovat, jakmile se na to jednou zaměříte,“ poukázal dotyčný.

Herečka to možná nedělá úplně v každé své scéně, ale dost často na to, aby z toho kreativní fandové Přátel sestavili kompilaci. Tu pojmenovali "Rachel si odkašle dvěstěkrát" a po jejím zhlédnutí už není cesty zpátky. Na její zvyk budete navždy zaměřeni.

Někteří komentující na sociální síti upozornili, že si určitě Jennifer jako herečka musela osvojit zvyk při vytváření postavy Rachel, aby ze scén bylo jasné, že je jí tak trochu trapné mluvit.

Video tiktokového fanouška koluje internetem a příznivci Přátel se nepřestávají bavit. Nedávno další pozorná divačka upozornila na chybu v seriálu, kdy v jedné ze scén nahradil postavu Rossova otce Jacka zcela jiný herec. Necháme se tedy překvapit, co pozorné oči a uši fanoušků oblíbené show ještě odhalí. ■