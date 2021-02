Ňadra jako balóny, obří rty i svaly. Podívejte se, do čeho jsou ženy schopné investovat statisíce

Tyhle dámy se cítí mnohem krásnější než dřív... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Některé dámy mají natolik nízké sebevědomí, že se rozhodnou investovat do radikální změny své vizáže. Obvykle na to jdou jednoduše – změní životosprávu a zformují postavu. Výsledek se líbí všem. Ne každé slečně to ale ke štěstí stačí.