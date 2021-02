Na šestý pokus to vyšlo s umělým oplodněním a teď zpěvačka zažívá muka kvůli kojení: Prsa musela obložit hlávkovým zelím

Paloma Faith Profimedia.cz

Zpěvačka zveřejnila fotku svých nateklých prsou s listy hlávkového zelí v podprsence. Ty mají pomoci od bolesti, se kterou se nyní potýká a jakou prý ještě nikdy nezažila.

„Po porodu, den třetí a objevilo se mléko. Byla mi diagnostikována překrvená prsa, což znamená, že mám až moc mléka a dítě není dost velké či silné na to, aby ho všechno vysálo. Je to neskutečně bolestivé. Prsa mám jako z kamene, a i když se je snažím masírovat při kojení, neskutečně to bolí a moc to nepomáhá,“ postěžovala si hrdá maminka už dvou dětí.

Pro zlepšení dělá všechno, co jí radí lékařský personál. „Horké sprchy, masáže a chuďátko miminko už je taky unavené z toho, jak těžce musí pracovat na tom, aby z těchto nateklých prsou dostalo své mléko. Prý by se to mělo zlepšit, ale je to tedy vyšší stupeň bolesti. Tohle je reálný život matky,“ ukončila svůj výčet Faith.

Paloma si zažila těžký porod už v roce 2016, kdy na svět přivedla svou první dceru. Obě děti přišly na svět císařským řezem a jejich otcem je její manžel Leyman Lahcine. ■