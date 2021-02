Dřív byste ji na stadionu nepotkali: Co na sebe ještě práskla přítelkyně Jaromíra Jágra?

Dominika Branišová Super.cz

Před objektivem je modelka Dominika Branišová (26) jako ryba ve vodě, na ledě už je to ale horší. Přítelkyně Jaromíra Jágra (49) prozradila, že si štíhlou figuru udržuje pravidelným běháním. S bruslením po boku legendárního hokejisty to je prý o poznání horší.

„Miluji běhání. Teď jsem chodila ven běhat, i když bylo mínus devět. Nebylo to úplně ono, ale snažím se, protože mě to i udržuje psychicky v pohodě. A když je něco potřeba, tak pomáhám Jardovi,“ svěřila se Super.cz modelka, kterou jsme potkali během focení kampaně pro kadeřnictví.

„S bruslením jsem na tom hodně špatně. Mám ještě na čem pracovat, určitě,“ řekla brunetka, která se může chlubit nejen krásnou kšticí, ale i dokonalým úsměvem. Zda ji známý hokejista naučí bruslit, si zatím říct netroufá. „Nevím, jestli na to Jarda bude mít trpělivost, takže si nějaký kurz zařídím nejdřív sama a pak ho třeba překvapím. Až mi to půjde,“ řekla se smíchem Dominika a dodala. „Možná jako dárek k padesátinám na příští rok, to bych mohla stihnout,“ míní modelka, která před pár dny s Jaromírem Jágrem slavila jeho 49. narozeniny.

„Sešlo se nás pár lidí na kladenském zimáku, jen nejbližší kamarádi, byli jsme společně a dali si večeři, to bylo vše,“ řekla Dominika, která na sebe práskla, že nikdy velkou fanynkou hokeje nebyla. „Musím se přiznat, že když byla olympiáda ne mistrovství světa, tak jsem se na hokej ráda podívala, to jsem vždycky fandila. Ale že bych chodila tady na hokej, to se říct samozřejmě nedá, ale teď mě to baví a jsem ráda, že alespoň na hokejové zápasy mohu a je to fajn,“ dodala Dominika. ■