Zpěvačka promluvila o neplánovaném císaři: Tři dny po narození syna přišly komplikace

Pavlína Ďuriačová se synem Adámkem Foto: archiv P. Ďuriačové

„V pátek, což bylo týden po plánovaném termínu, jsem nastoupila do nemocnice. Absolvovala jsem vyšetření a hned se začalo vyvolávat, což trvalo celý víkend,“ řekla Super.cz.

„Způsobovalo to sice bolesti, ale k porodu to nevedlo. V pondělí už jsem šla na porodní sál, kde se celý den vyvolávalo. Nicméně kontrakce měly různou intenzitu, různé intervaly, a navíc jsem se za celý den otevřela jen na 4 centimetry,” popsala Pavlína. Na operační sál nechtěla.

„Já jsem si císaře děsně moc nepřála. Na porod jsem byla připravená a moc jsem se na něj těšila. Nicméně moje tělo řeklo ne a skončilo to nakonec tím císařem, což je opravdu zvláštní záležitost. Ani jsem nemrkla a před obličej mi dali fialové klubko a tvrdili mi, že je to můj syn. Bylo to, jako by se v místnosti najednou objevila žirafa. Prostě překvapení,” svěřila se nám novopečená maminka.

„Samozřejmě jsem jako každá máma začala řvát. Spousta žen císaře nepovažuje za porod. Mně jsou ale takové kecy fuk. Na prvním místě byl Adam, i kdyby mě měli pověsit za nohy ke stropu,” dodala zpěvačka a popsala komplikace, které se objevily po porodu. „Hned druhý den jsem bojovně stála na nohou a co nejvíc úkonů jsem dělala sama, abych se o Adama postarala," svěřila.

„Nicméně asi 3. den po operaci začaly potíže, které doprovázely třesavky, zimnice a následné návaly vedra. Naštěstí je písecká nemocnice pohotová a dokázali se tam o mě i Adama v rychlém čase skvěle postarat. A vůbec, sestřičky i doktoři byli neuvěřitelně empatičtí, vstřícní, má porodní asistentka byla celou dobu úžasná a chodila za mnou i ve svém volnu. Prostě i když porod nebyl podle mých představ, nikdy by mě díky těmto skvělým lidem nenapadlo si stěžovat,” vysekla poklonu hvězda muzikálů Kvítek mandragory a Mýdlový princ v Divadle Broadway. ■