Nezpívala vždy jen titulní píseň ze Saxany. Černocká vyluzovala zvuky, až drnčela okna

Jednasedmdesátiletá zpěvačka promluvila o svých začátcích. Foto: Face To Face

Předloni oslavila kulatiny, aniž na to vypadá. Padesát let je na hudební scéně a komedie Dívka na koštěti jí přinesla kdysi velkou slávu. Proto si ji také mnozí zapamatovali. Kdo by ale do Petry Černocké (71) řekl, že původně vystudovala trochu jiný hudební obor, než jakému se většinu života věnuje.

Černocká vystudovala operní zpěv a hru na klavír. „Jenže za vším stála asi nějaká má trochu povrchnost, co není tak pracné a náročné, a tehdy to bylo šup z jedné vody na čisto, začala jsem dělat ten pop, folk a country. Operní zpěváci musí tvrdě zkoušet, denně trénovat, stejně jako hra na klavír se musí pilovat, a to mi nebylo nějak vlastní,“ svěřila se Černocká v pořadu Face To Face. „Hlavně ten můj hlas nazvali jako lyrický soprán a je to vždy výmluva na to, že zpěvák nemá takový ten hlas, kdy doslova drnčí okna,“ svěřila se zpěvačka a herečka.

Dokonce by to, co vystudovala, mohla i učit. „Mám sice nástavbu jako učitelka zpěvu. To bych se ale neodvážila, to někoho učit… Myslím si, že na to ani nemám buňky a obdivuji některé, že si to troufnou, není to jednoduché,“ podotkla. Pak se ale také přiznala k něčemu, což by prý veřejně říkat neměla, ale jak sama říká, je vždy upřímná a nemá s tím problém.

„Opera mě nebaví, i když jsem ji vystudovala. Přiznám se bez mučení, že do opery moc nechodím. Velmi to uznávám a vážím si každého, kdo to umí a dělá to, ale já k tomu nějak vztah nemám,“ řekla pro Super.cz Petra Černocká, která doufá, že alespoň na jaře a v létě si někde veřejně zazpívá. Že doba covidová snad pomalu zmizí a zase se vše vrátí postupně do starých kolejí. ■