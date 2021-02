Jsou v tom kouzla, nebo plastiky? Představitelka Saxany vysvětlovala, proč přestala stárnout

Petra Černocká má na zákroky estetické chirirugie vyhraněné názory. Foto: Face To Face

Že by v tom bylo kouzlo mladistvého vzhledu? „Přísahám, že nemám žádné úpravy, operace, nic přifouklého, uřízlého. Já se toho děsím a tohle skutečně nedělám,“ svěřila se Černocká v pořadu Face To Face na Televizi Seznam.

„Nikdy jsem třeba neměla make-up. Já ho nepoužívám, ani na jevišti. Kdysi mi někdo řekl, že to rozšiřuje póry a ty nemám. Pleť mažu a používám jen pudr, řasenku a rtěnku. Vrásek mám kolem očí málo, tak jsem asi smutnej člověk. Když se nikdo nedívá, tak já se moc nesměju,“ řekla herečka a zpěvačka. Pak ale dodala: „Jasně, bude to asi hlavně ta genetika, to je jasný. Ale i to, že já pleť opravdu ničím nezatěžuju. Cvičím, hodně chodím pěšky, snažím se žít tak nějak normálně zdravě,“ dodala Černocká.

Některé své kolegyně prý moc nechápe, že si nechávají do těla implantovat kde co. „Já si říkám, jestli je to zapotřebí, jestli pak nelitují. Ono je to možná zprvu fajn a vypadá to dobře, ale pak si ty holky někdy přestávají být podobné. A pak to chtějí víc a víc a stává se z toho asi nějaká závislost. Ať to mají, já jim to neberu, ale já na tohle nejsem a už to měnit asi nebudu,“ dodala pro Super.cz Petra Černocká.

Jak sama přiznala, když chystala se svými dvěma kamarády spoluautory ke svému jubileu unikátní vzpomínkovou knihu – fotostory Saxana 70, díky tomu si vzpomněla na řadu věcí, které dávno zapomněla. Co ale rozhodně nezapomněla nikdy, jsou některá kouzla z natáčení Dívky na koštěti. „Umím pořád i to nejdelší zaklínadlo, které zní: Detereme xidravoplax vebete mexambo plex!“ vystřihla Černocká i více než čtyřicet let po natáčení slavné Vorlíčkovy pohádkové komedie. ■