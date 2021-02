Do roka od svatby otěhotněla: Slavná zpěvačka odtajnila očekávání potomka až v osmém měsíci

Ellie Goulding Profimedia.cz

Zprávu o jejím těhotenství uveřejnil módní časopis Vogue, který na sociální sítě přidal snímek těhotné Ellie. Zpěvačka zjistila svůj požehnaný stav během oslav prvního výročí manželství na dovolené v Itálii.

„Bylo to v době, kdy bylo možné vycestovat a my jsme s Casparem odjeli oslavit naše první výročí. V tu chvíli jsme to zjistili,“ uvedla v rozhovoru pro časopis. „Bylo to šílené, jelikož to bylo naše první výročí a takhle jsme to v plánu neměli. Myšlenka na to, že budu těhotná, se v té době nezdála reálná,“ svěřila se zpěvačka.

„Díky těhotenství mám křivky, které jsem nikdy předtím neměla a užívám si to. Můj manžel si to hlavně užívá,“ podotkla také Ellie, která se nechala nafotit v bílých šatech, ve kterých krásně vyniklo její bříško. ■