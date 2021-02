Přišel o byznys! Hudební skladatel a objevitel Ewy Farne promluvil o dopadu koronaviru

Lešek Wronka Super.cz

Producenta a skladatele Leška Wronku (60) postihla koronavirová krize. Nejen jako umělce, ale také jako podnikatele . "Moje obchodní síť v podstatě skončila, obchody s módou máme také zavřené. Je to těžká doba, nevíme, co se bude dít," řekl Super.cz Wronka.

Proto se rozhodl věnovat skladatelské činnosti. Pustil se jako skladatel do práce pro děti. "Vytvořil jsem TV pro děti a před pár dny vyšel videoklip k písni s názvem Kdo má rád, ten se má," prozrazuje. Ta vznikla ve spolupráci s Nadací Archa Chantal a podílelo se na ní řada známých osobností jako Andrea Kalivodová, Ivana Jirešová, Kate Matl, Bára Mottlová, Kamila Nývltová, Martin Dejdar nebo Jan Čenský. Všichni bez nároku na honorář.

"Byl jsem mile překvapen. V době, kdy všichni potřebují vydělávat peníze, tak souhlasili s tím, že se zřeknou honoráře pro nadaci Chantal Poullain. Je to pro konkrétní projekt - pro plicní oddělení krčské nemocnice. O to byla z mé strany větší radost a jsem moc rád, že se to podařilo zrealizovat," vysvětluje.

Kromě skládání se věnuje hlavně rodině. "Mám nové štěně, je to Středoasijský pastevecký pes, bude to velká fena. Mám také syna téměř ve střídavé péči, který má samozřejmě distanční výuku. Je to pro mě totální stres, matematika je pro mě černá můra, všechno jsem zapomněl," usmívá se Wronka.

"Kdyby nebyl google, tak to neovládám vůbec. Navíc jsem chodil do polské školy, celý systém učení v češtině je pro mě velká neznámá. Bojuju," uzavírá. ■