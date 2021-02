Martina Pártlová v 6. měsíci promluvila: Lékaři ji strašili krutou diagnózou jménem rakovina. Deset dní po operaci otěhotněla

Martina Pártlová Super.cz

"Když mi v září lékaři řekli, co vidí, humor mě přešel. Spíš mě připravovali na to, že nádor bude rakovinotvorný. Samozřejmě jsem se ale snažila si to nepřipouštět. Snažila jsem se být stále pozitivní," řekla Super.cz Martina.

"Létala jsem po všech vyšetřeních, musela jsem zrušit besedy s 3v1. Vše se rušilo preventivně, nevědělo se, co bude. Pak jsme zjistili, že to není zhoubné a operace se mohla naplánovat na září," oddychla si zpěvačka. "Kdybych přišla o rok později, tak už jsme řešili druhou variantu," upozorňuje s tím, že svoji diagnózu veřejně řekla hlavně proto, aby lidé nic nepodceňovali a chodili na pravidelná vyšetření.

V září se bála o své zdraví a jen o měsíc později měla jeden velký důvod k radosti. Jen pár dní po operaci totiž Martina otěhotněla s přítelem Pepou Vařekou. "Otěhotněla jsem asi deset dní po operaci," usmívá se Martina.

Miminko bylo plánované. "Jestli to nebylo plánované, tak blbě zakopl," směje se Pártlová, která loni oslavila 41. narozeniny. Miminko si přála, ale příliš se na to neupínala. "Neřešila jsem to extra, nehroutila jsem se, nechala jsem tomu volný průběh. Buď to dopadne, nebo ne. Naštěstí to dopadlo," dodala s úsměvem. ■