Exkluzivně: První rozhovor s přítelkyní Jágra Dominikou: K práci v klubu se kvůli životu s hokejistou vrátit nechce

Dominika Branišová Super.cz

Stalo se tak na focení nové kampaně a Dominika, která má s modelingem zkušenosti i v zahraničí, přiznala, že stála před objektivem po dvou letech. „Bylo to pro mě focení po dlouhé době. V posledních dvou letech jsem se modelingu nevěnovala a měla jsem regulérní práci, takže na to nebyl čas. A minulý rok práce ani moc nebylo, takže nebyla příležitost. Ale jsem za to ráda, protože to bylo fajn,“ řekla Super.cz Dominika.

Přítelkyně Jaromíra Jágra od práce před objektivem utekla k práci v hudebním klubu, kde měla také přeskočit osudová jiskra. „V roce 2019 jsem dělala manažerku v jednom pražském klubu, to bylo v noci a přes den jsem dospávala. Na modeling tak nebyl moc čas. A minulý rok toho moc dělat nešlo,“ svěřila se Dominika.

Návrat do klubu neplánuje. A to i kvůli Jaromírovi a partnerskému životu. „Modeling je pro mě ještě jedna z možností, dokud to jde s mým obličejem. Doufám, že ještě pár let to bude možné. A mám v hlavě i své projekty. Do klubu už bych se nevrátila, protože to nejde skloubit s partnerským ani normálním životem,“ řekla Dominika.

Modelingu se Branišová věnuje od 17 let, společné focení s hokejovou legendou zatím ale neplánují. „Jarda zrovna focení a natáčení nemá rád, dělá to jenom z nutnosti, takže jsem se ho na to ani neptala,“ dodala závěrem modelka. ■