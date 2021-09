Srdečného trenéra z filmu Kokosy na sněhu zabilo rodové prokletí. Bylo mu 43 let

John Candy jako Irving Blitzer ve filmu Kokosy na sněhu Profimedia.cz

Žbluňk, Malý krámek hrůz, Spaceballs, Sám doma, ale hlavně Kokosy na sněhu. To jsou nejznámější filmy kanadského herce Johna Candyho, jehož kariéra dosahovala v 80. letech vrcholu. Bohužel netrvala dlouze.

John Candy se narodil v roce 1950, na škole byl slibným hráčem amerického fotbalu a doufal, že bude pokračovat i na univerzitě. Sportovní kariéru ale zhatilo zranění kolene. Rozhodl se tedy pro studia žurnalistiky, později se našel v improvizaci a komediích.

Ke sportu se vrátil později, už jako filmová hvězda, když se stal spoluvlastníkem klubu Toronto Argonauts.

Candy se celý život obával toho, že dopadne jako jeho otec a bratr. Oba zemřeli mladí na infarkt, tátovi bylo pouhých 35 let. „Vyrůstal mezi srdečními chorobami... Jeho otec měl infarkt, stejně tak jeho bratr. Bylo to v rodině. Měl trenéry a zkoušel různé diety. Vím, že dělal, co mohl,“ uvedl hercův syn Chris.

Rodinné prokletí Candyho dohnalo 4. března 1994 v Mexiku, kde zrovna natáčel film Přepadení na východě. Po úspěšném natáčecím dnu a večeři se odebral do pokoje, kde jej bezvládného našel jeho kolega. Lékaři už mu nedokázali pomoct.

Vedle syna Chrise měl s manželkou Rosemary dceru Jennifer. ■