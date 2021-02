Anička Slováčková to, že šel táta Felix do hospody odsuzuje: Ale odpustila bych mu, i kdyby mi přejel kočku

Co si Anna Slováčková myslí o tom, že byl její táta v nelegálně otevřené hospodě? Super.cz

"Každopádně tam neměl co dělat, ať už to bylo jakkoliv. Sama jsem člověk, který se snaží neporušovat žádná vládní nařízení. Ale každý člověk by si měl hrábnout do vlastního svědomí, kolikrát co porušil, než začne kritizovat. Je to samozřejmě blbé, ale jsem hlavně ráda, že nikde nic nechytil a snad si z toho vzal nějaké ponaučení. Třeba si ho vezme víc lidí. Já tátu nemám v úmyslu nějak kárat, je to dospělý člověk," řekla Super.cz Anička.

"Celou informaci mi poslal brácha a ani se mi nechtělo to otvírat, abych se nestresovala. Protože mě si lidi pořád spojují s mými rodiči, ačkoli jsme každý úplně jiný a máme každý svůj život. To, co dělají oni, bych neudělala já, a to co dělám já, by zase nedělali oni. Snažím se od toho distancovat," míní dcera Felixe Slováčka a Dagmar Patrasové.

Felix je pro ni ale hlavně táta, který jí byl největší oporou, když bojovala se zákeřnou nemocí. "Byl a je tady pro mě dnes a denně a zrovna tak tady budu já pro něj. I když udělá jakoukoliv hloupost, je to prostě můj táta a budu ho bezmezně milovat, i kdyby mi přejel kočku. Byla bych naštvaná, ale je to můj otec a věci se musejí odpouštět," uzavřela, když jsme se potkali před natáčením talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde byla mezi hosty. ■