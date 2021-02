Hlasem Vlastimila Zavřela promlouvá Homer Simpson už 18 let. Podívejte se, jak vzniká české znění slavného animáku

Vlastimil Zavřel Super.cz

Kdo zná seriál Simpsonovi, zná bezpečně i hlas Vlastimila Zavřela. Právě on posledních 18 let do češtiny dabuje hlavu populární žluté rodinky Homera. Předtím to byl Vlastimil Bedrna.

„Jestli je to už 18 let, je to i pro mě překvapení,“ usmíval se Zavřel v dabingovém studiu na Primě, kde Simpsonovi dostávají české znění. „Homer je bezvadnej člověk, já se s ním docela i ztotožňuju. V civilu samozřejmě nemůžu dělat takové vylomeniny jako on, ale mám ho rád a je to moje krevní skupina,“ řekl Super.cz Zavřel.

Nejnáročnější na dabing jsou obrazy, v nichž Homer padá, dusí se, křičí a vydává další zvuky. V těch hlasivky dostávají pořádně zabrat. „To je vždycky problém s hlasivkami, protože to je nepříjemné, kor když se člověk musí trefovat do obrazu, tak je to náročné. Ale zase po umělecké stránce to nic není, jde jen o ty hlasivky,“ popsal Zavřel.

Ten také přiznal, že jej lidé často poznávají právě na základě hlasu a nikoli podoby. „Kolikrát promluvím s cizím člověkem, on zbystří a zeptá se: neděláte Homera Simpsona?“

Simpsonovi měli v Česku premiéru 8. ledna 1993. Seriál mohou diváci sledovat každé pondělí na Prima Cool. ■