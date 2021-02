Ewa Farna je štíhlá jako proutek. Zpěvačka promluvila o tom, proč v minulosti přibírala

Ewa Farna Michaela Feuereislová

„Zpívat jsem začala ve věku 12 let, to znamená, že jsem byla dítě. Pak se přirozeně dívčí tělo mění v ženu, je to nějaký hormonální koktejl, kterým si tělo musí projít a vyrovnat se s tím, je to normální. V tomto křehkém období se začalo dít, že najednou jsem měla boky, najednou jsem měla prsa, najednou jsem byla žena, už jsem nebyla takové to dětské tintítko,“ nechala se v podcastu Follow Your Magic slyšet Farna.

V médiích se začaly objevovat zprávy, že Farna přibrala, přitom měla jen pár kilo navíc. Zpěvačka byla pod drobnohledem zejména v době, kdy jí bylo 18, 19 let a seděla v porotě SuperStar. Přibírat ale začala paradoxně až poté.

„Šla jsem naopak proti tomu a řekla si, že si klidně dám kachnu, pod tlakem mediálního útoku jsem začala přibírat. Byla to reakce hroší kůže, protože jsem potřebovala nabrat obal, abych uchránila svou duši před tím útokem, který byl intenzivní,“ vzpomínala na těžké období Farna, jež si přitom připadala úplně zdravá.

Dnes je z ní pyšná maminka téměř dvouletého syna Artuśe a vypadá lépe než když předtím. Neřeší žádné zaručené diety a přesně prý ví, co jejímu tělu pomáhá, a co naopak ne. A jak je vidět, výsledek stojí za to. ■