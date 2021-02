Divadlo, které patřilo tchánovi, teď vede její manžel: Zrzavá herečka promluvila o protekci

Nikol Heřmánková Kouklová Super.cz

V několika představeních Divadla Bez zábradlí si už Nikol Heřmánková Kouklová sice zahrála, ale nikdy prý z protekce. To, že je vdaná za Karla Heřmánka mladšího, který po otci převzal vedení divadla, roli nemá. "Vždycky musím na konkurz," řekla Super.cz Nikol.

Momentálně začíná spolu s dalšími kolegyněmi zkoušet muzikál Kabaret, který se tady bude uvádět, ovšem termín premiéry závisí na vládních opatřeních. Nicméně všechna pravidla se tady dodržují, bez roušky se jenom zpívá a všichni účinkující musejí přijít s potvrzením o negativním výsledku covidového testu. O dodržování pravidel se stará hlavně ona.

"Konkurzem jsem musela projít stejně jako všichni ostatní, protože s režisérem Radkem Balašem jsme se ještě pracovně nesetkali. Navíc se jedná o muzikál, a já jsem spíš činoherní herečka, tak to bylo o to náročnější. Je to první profesionální muzikálová produkce, kde jsem se ocitla," vysvětlila Nikol.

Muzikálový konkurz už za sebou jeden měla, a to v Divadle GoJa Music Hall, kde se neúspěšně ucházela o roli v muzikálu Čarodějka. "Hlásila jsem se na víc činoherní roli, Nessu, která je na kolečkovém křesle. Probojovala jsem se ale docela daleko, byla jsem v druhém kole, kdy už jsme zbyly jenom čtyři," vzpomínala. ■