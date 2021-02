Ve 13 letech skončila na rok a půl v léčebně: Hodiny jsem trávila svázaná v polstrovaném pokoji, popsala Drew Barrymore

Drew Barrymore Profimedia.cz

Drew Barrymore (46) prožila dětství jako nikdo jiný. A jen málokdo by jí ho záviděl. Bohémský otec ji jako malou opustil a matka ji brala na večírky už v útlém věku. S drogami přišla poprvé do styku, když jí nebylo ještě ani deset. Ve 13 letech už na nich byla závislá. Tehdy ji také matka poslala do psychiatrické léčebny. Drew na období zavzpomínala v novém rozhovoru s Howardem Sternem.

„Chodila jsem do klubů místo do školy, kradla mámě auto a znáte to, vymykala jsem se kontrole,“ popsala, proč ji matka Jaid do ústavu poslala.

„Vždycky jsem se smála takovým těm léčebnám v Malibu, kam se uklidíte na měsíc. To je úplně něco jiného, než jsem zažila já. Rok a půl jsem byla zavřená na místě, které se jmenovalo Van Eyes Psychiatric. Tam jste rozhodně nemohli dělat blbosti. Pokud jste to zkusili, skončili jste buď v polstrovaném pokoji, nebo přivázaní k posteli,“ zavzpomínala na jistě náročné období.

Doplnila, že s rukama svázanýma za zády trávila v polstrovaném pokoji hodiny, protože byla příliš agresivní. Šlo sice o extrémní metodu, ale herečka přiznala, že jí prospěla. Proces byl ale náročný, prvních osm měsíců Barrymore v léčbě žádná pozitiva neviděla a přemáhal ji jenom vztek. Podle Drew to ale byla hlavně Jaid, kdo byl zodpovědný za její stav.

„Po 30 letech terapií a poté, co jsem se sama stala matkou, jsem dospěla k závěru, že to byla ona, kdo stvořil monstrum. Monstrum, se kterým si pak nevěděla rady. Jsem si jistá, že se léta topila ve výčitkách. Sama v sobě měla hodně bolesti.“

Po návratu z léčebny se Drew nechala zplnoletnit a od matky se odstřihla. Nemluvily spolu léta, ale právě díky terapiím jí nakonec odpustila a vztahy mají dnes lepší.

„Nemůžu jí donekonečna něco vyčítat. Způsobila jsem jí dost bolesti, když jsem se od ní odstřihla. Dlouho jsem si to vyčítala. Hodně mě to bolelo,“ přiznala s tím, že si díky komplikovanému vztahu s matkou alespoň ujasnila, jak chce vychovávat své dcery Olive (8) a Frankie (6).

„Narovinu jsem jim řekla, že nejsem jejich kamarádka. Jsem jejich matka. Měla jsem matku, co mi byla kamarádkou, a takhle to u nás rozhodně fungovat nebude.“

Po návratu z psychiatrické léčebny byla Drew léta čistá. Až po rozvodu s otcem dcer Willem Kopelmanem v roce 2016 začala hledat útěchu v alkoholu a jídle. Naštěstí si včas řekla o pomoc. Oporou jsou jí nejen zmiňované terapie, ale především dlouholetí přátelé, na které se vždy může spolehnout. ■