Britská moderátorka (53) hledá zajíčka na seznamce: Mému nejstaršímu synovi je 26, bylo by drsné, abych randila s mladšími

Ulrika Johnsson Profimedia.cz

V loňském roce se kvůli odloučení během lockdownu rozešla se svým mladým přítelem a hledá nového zajíčka, který jí dopřeje kvalitní sex. Netají se tím, že se jí líbí o víc než dvacet let mladší muži, kteří jsou prý v posteli lepší než její vrstevníci.

„Budu se držet hlavně jednoho, a to je, že jsem si stanovila věk potenciálních nápadníků na 26 až 50. Mé nejstarší dítě, syn Cameron, je šestadvacetiletý a bylo by trochu drsné, abych randila s mladšími,“ uvedla pro The Sun Ulrika a na svůj profil prý vystavila reálné fotky sebe samé: „Zveřejnila jsem tři osobní a přirozené snímky a nepřidala žádný popisek. Takže jen tři fotografie a můj věk: 53 let.“ Muži jí prý v odpovědích často posílají fotky svého přirození.

Ulrika si chce ale užívat života plnými doušky. „Už mám dost toho, jak jsou ženy stále diskreditovány a dehonestovány za to, že mají i jiné pocity než lásku a bolest při menstruaci. Máme plné právo vyjádřit své sexuální potřeby. A ještě větší právo na to, aby byly uspokojeny,“ uvedla v rozhovoru.

Moderátorka se nedávno svěřila, že se svým třetím manželem měla sex jen jednou za osm let a cítila se odmítaná. To už nechce dopustit, jelikož díky dostatečnému množství sexu s mladíkem, se kterým randila v loňském roce, přišla na to, že její tělo trpělo a mozek měla zmatený právě z velkého nedostatku. „Trvalo dlouho, než se můj vnitřní sexuální motor znovu nastartoval, aby mi ho koronavirus zase vzal a izoloval mě od něj.“

Ulrika je čtyřnásobná matka a byla třikrát vdaná. ■