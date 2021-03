S dětmi se neplánovaně neuvidí tři měsíce. Belohorcovou nahradili v péči o milované potomky její rodiče

Aby mohla soutěžit v pořadu na Slovensku, musela nechat ve Španělsku děti. Foto: TV Markíza

První týdny zvládal péči o dcerku Salmu a syna Nevia manžel Vlasta Hájek. „S dětmi si telefonujeme několikrát denně. Jsem u jejich přípravy do školy, děláme spolu úkoly, dohlížím na to, co mají na jídlo. Musím pochválit manžela, jak se měsíc staral o děti. Do té doby ani nevěděl, kde mají ponožky, a teď zvládal dokonale veškerý servis,“ prozradila nám Zuza.

Nyní se o děti starají navíc Zuzanini rodiče. „Nikdy jsme s dětmi nebyli od sebe odloučení víc jak dva týdny. Teď už jsem tady skoro měsíc a zbývají ještě dva. Je pravda, že už jsem ale o něco klidnější, protože s dětmi jsou naši, kteří tam před nedávnem odcestovali ze Slovenska,“ oddychla si sympatická blondýnka. „Rodiče vše skvěle zvládají. Manžel dokonce mohl odletět na Tenerife s kamarády trošku si oddechnout," dodala.

Moderátorka původně plánovala pendlovat mezi Bratislavou a Marbellou, ale opatření proti koronaviru její plány zhatilo. „Představa, že své děti čtvrt roku neuvidím je děsivá. Bude to pro nás velká zkouška, ale já pevně věřím, že to nějak zvládneme. Tři měsíce nejsou rok, jedná se o krátkodobý projekt. Je to pro mě přece jen zpestření,“ mávla rukou Zuzana.

„Ráda bych je viděla aspoň na chvíli i za cenu, že bych letěla s několika přestupy po Evropě. Ale vypadá to, že to nebude možné a zůstanu na Slovensku až do 18. dubna,“ uzavřela. ■