Slabost a zimnice: Zpěvačka, která pomáhá v nemocnici, popsala, jak se cítila po očkování proti covidu-19

Nikola Ďuricová Super.cz

„V nemocnici jsem nápomocná u rehabilitace a u rozchození pacientů, jsou to většinou třeba starší pacienti po operaci. Je to pro mě obrovská zkušenost,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která je ráda, že může chodit několik dní v týdnu pomáhat. Vzhledem k tomu, že v době epidemie koronaviru hledala nemocnice akutně pomoc, žádným zdlouhavým kurzem neprocházela.

„Bylo to hrozně rychlé, protože nemocnice potřebovala rychle pomoc, takže kurz probíhal na pracovišti,“ svěřila se Nikola, která již nyní pro svou práci dobrovolnice umí vše potřebné. Jelikož je ve styku se staršími pacienty, neváhala, když jí bylo nabídnuto podstoupit vakcinaci.

„Musím říct, že první den byl v pohodě, až na to, že večer mi byla obrovská zima, četla jsem na internetu, že někdo měl zimnici a dalo by se to tomu připodobnit,“ svěřila se Nikola, která při prvním očkování cítila únavu, při druhém bylo vše o něco lepší.

„Nemohla jsem se vůbec ohřát, byla jsem oslabenější, ale teď už je to lepší, jen jsem taková slabá,“ řekla nám zpěvačka, kterou jsme potkali na zkoušce muzikálu Láska nebeská. Dotazům, proč je ve svém věku již očkovaná, se prý nevyhne. „Lidi jsou překvapení, že jako mladá holka jsem očkovaná a tak dále. Podporuji kolektivní imunitu a jsem pro očkování,“ svěřila se Nikola, která po zkouškách v divadle hodlá jít zase pomáhat. ■