Krásná Bond girl žije v Česku. Nikde jsem neviděla tolik opilých jako na vodě v Krumlově, řekla v americké show

Rosamund Pike Profimedia.cz

Herečka Rosamund Pike se i s rodinou přestěhovala do Prahy. Do České republiky ji přivedly pracovní povinnosti, natáčí zde seriál The Wheel of Time. V metropoli žije i s manželem Robiem Uniackem (60) a syny Solem (8) a Atomem (6).