Známý kuchař Filip Sajler po odchodu z pořadu Kluci v akci: Nevylučuje návrat na obrazovku

Filip Sajler Super.cz

„Ještě žádná nabídka nepřišla. Máme úvahu tvořit obsah k produktům, které máme, a tam bych měl fungovat a vystupovat i já,“ svěřil se Super.cz Filip Sajler, který se se svou firmou věnuje cateringu a provozuje firemní kantýny.

„Kdyby přišla nabídka z jiné televize a bylo by to propojení s naší prací a podnikáním, co nabízíme, tak si myslím, že by to mohla být cesta. Ale rozhodně bych preferoval něco, co není tak časově náročné jako pořad, který jsme dělali,“ svěřil se známý kuchař, který pořad pro Českou televizi natáčel posledních 15 let.

„Ta úvaha tam je, minimálně nějaký YouTube kanál, abychom mohli představovat to, co umíme, a spojit to s tou kuchařskou prací. Jsem stále kuchař a šéfkuchař. I když mě to i donutilo, abych věci řídil a podnikal, ale mám kolem sebe skvělý tým, a čím víc fungují, tím víc se mohu vracet do kuchyně, kam mě to táhne a kde mě to baví,“ řekl nám Sajler, který vaří rád i doma.

„Baví mě vařit i doma, vařím i s dětmi a moje manželka říká, že už je v tom taky trochu rozmazlená. Baví mě to a mám to rád,“ dodal závěrem rozhovoru. ■