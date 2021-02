Další modelka v televizi: Po Laškové a Leové tam zamířila i aktuálně nejkrásnější Češka

Miss Czech Republic Karolína Kopíncová zamířila do televize. Super.cz

Dívky, které uspěly v soutěžích krásy, mají dveře otevřené i do televizí. Zatímco na Nově to je například Iveta Vítová (37) nebo Renáta Czadernová (36), na Primě jsme mohli vídat Gabrielu Laškovou (31) nebo Moniku Leovou (29). A do televize zamířila i aktuální Miss Czech Republic Karolína Kopíncová .

Karolína studuje v Brně žurnalistiku, takže na to má ideální vzdělání. "Na Primu jsem nastoupila zatím na praxi v rámci školy. Ještě jsem úplný nováček, zatím v online zpravodajství, tak uvidíme, jak mi to půjde a v čem budu šikovná. Zatím mě to moc baví," řekla Super.cz.

"Samozřejmě by se mi líbilo tam jednou sedět v tom moderátorském křesílku, ale ještě uvidíme, kam mě to zavede a kde nakonec skončím," krčila rameny vysoká brunetka, která má jako modelka kvůli pandemii méně práce v modelingu. O to víc se věnuje právě škole a charitativnímu projektu, který je důležitý i pro mezinárodní soutěž krásy Miss World, kam pojede reprezentovat Českou republiku. ■