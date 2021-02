Alex Mynářová o své účasti na fotbalovém zápase Slavia - Leicester Super.cz

"Seděla jsem tam a sedět jsem tam neměla. Zpětně to považuji za chybu. Já jsem v té dané chvíli řešila hlavně to, jestli je akce povolená a legální, negativní test a respirátor, což bylo podmínkou. Úplně jsem odsunula druhou stránku věci, což je taková solidarita a etika. Tu jsem opomněla, což byla chyba. Co se stalo, nedá se odestát, ale myslím si, že jsem poučená. Takže na fotbal až tehdy, kdy budou moci všichni," řekla Super.cz novinářka, která se pochopitelně dočkala řady negativních reakcí od lidí.

K účasti na utkání měla vedle sledování zápasu další důvod. "Je pravda, ale tím to nechci nějak omlouvat nebo zlehčovat, že se mi podařilo od Slavie opět získat dres do nadační dražby pro aukci, jejíž výtěžek půjde na předčasně narozené děti. Ten jsem tam před zápasem převzala. Ale jak říkám, to je jediná pozitivní věc z toho večera. Přišlo mi hloupé od někoho něco chtít a pak si pro to nepřijít, ale šlo to udělat jinak," doplnila.

Uvědomuje si to o to víc, že se opět vrátila ke své profesi novinářky. "Vrátila jsem se do Českého rozhlasu, kde dělám rozhovory vždy se dvěma osobnostmi a hrozně mě to baví," upřesnila. ■