Dívka (22) chce mít největší rty na světě a nedbá na rady lékařů: Teď přišla na řadu prsa

Andrea Ivanova si libuje ve zvětšování nejen rtů. Profimedia.cz

Andrea Ivanova (22) z bulharského hlavního města Sofie touží po největších rtech na světě. A dělá pro to, co může. Podstoupila už 21 injekcí, rty má čtyřnásobně větší, než byly původně, ale i to je jí málo. Ve zvětšování chce pokračovat, přestože jí to lékaři rozmlouvají. K tomu se navíc nyní pustila do přifukování poprsí.