Dědík ze StarDance je psychicky vyčerpaný z covidových restrikcí. V tomhle tanečním videu se aspoň na chvíli zasnil

Covid tanec s Markem Dědíkem Video: archiv M. Dědíka

Teď se aspoň na chvilku zasnil a natočil se svými studenty video, které nazval „covid tanec“. „Video jsem natočil se svými studenty, které normálně vyučuji latinskoamerické tance a předávám jim své zkušenosti a znalosti. Patří k české taneční špičce. Natáčeli jsme v tanečním studiu za přísných epidemiologických podmínek. Všichni jsme byli testováni antigenními testy,“ řekl Super.cz Dědík, na kterého už stejně jako na celou řadu dalších lidí, situace kolem koronaviru těžce doléhá.

„K natočení tohoto videa mě vedla covidová doba a vládní restrikce, které stále neustupují. Trvá to už dost dlouho, a mě už to nebaví stále věřit v brzké otevření, nebo malé uvolnění, abych mohl provozovat svou práci, kterou tak moc miluji. Nejvíc mě to vyčerpává psychicky, mnohdy je to i depresivní,“ posteskl si Dědík.

Právě proto pojmenoval video „covid tanec“. „Klidně si ho zatancujte se mnou. Aspoň na chvíli jsem měl pocit, jako by bylo vše při starém, a někdy jsem si říkal, že je to jen sen,“ prozradil Dědík, kterému sílu dodává především rodina. „Jediná a velmi pozitivní věc na téhle době je čas, který mohu strávit se svou rodinou,“ uzavřel Dědík. ■