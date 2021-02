Obermaierová zhubla o konfekční velikost: Recept od drbny z Ulice ale nechcete. Mohou za to deprese a nechutenství

Jaroslava Obermaierová neplánovaně zhubla. Super.cz

Zhubla, sluší jí to, ale v plánu to neměla. Představitelka drby Nyklové ze seriálu Ulice Jaroslava Obermaierová (74) má o jednu konfekční velikost méně. "Měla jsem takový blok na jídlo. Přišlo na mě nechutenství a to je nejlepší dieta," řekla Super.cz.

Za to, že neměla chuť k jídlu, zřejmě mohly obavy a deprese z pandemie covidu-19. "Asi mě vyděsila ta korona. Začalo to nějak k létu, přes léto jsem to měla strašně. Opravdu se mi dělalo špatně z jídla. Ale aspoň jsem si koupila o číslo menší oblečení, to byly ještě otevřené obchody," svěřila. "Teď už je mi docela dobře a chuť k jídlu se mi vrátila," ujistila nás, když jsme se potkali na natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Chybí jí samozřejmě práce v divadle. "Točíme aspoň Ulici. Jinak se synem trávíme čas na chalupě a do Prahy se mi ani moc nechce. Ale stýská se mi po lidech, které ráda vidím. Sem tam si zavoláme, ale člověk má i takový ostych, jestli někoho nevyruším. Jsou lidi, kteří se úplně izolují, je to takové období osamění a izolace," krčila rameny.

Herečka už onemocnění covidem prodělala, neměla ani velké zdravotní potíže. "Ani jsem nevěděla, že to mám, přinesl to syn, protože dělá nárazově v pečovatelském domě. Měla jsem zrovna natáčet nějakou drobnost, tak jsem musela na testy a zjistili mi, že jsem pozitivní, ale nebylo mi absolutně nic. Měla jsem štěstí, protože spoustě lidí dobře nebylo," uzavřela. ■