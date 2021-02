Vzpomínáte na Bondovu nevěstu? Japonská Bardotka dala před slávou přednost normálnímu životu

Mie Hama a Sean Connery v bondovce Žiješ jen dvakrát Profimedia.cz

Bondovka Žiješ jen dvakrát jí změnila život. Z tehdy třiadvacetileté japonské herečky se stala bez nadsázky hollywoodská hvězda. A také nový sex symbol. V Playboyi, do kterého se Mie Hama nechala zvěčnit, ji označili za „japonskou Brigitte Bardot“. Představitelka Bondovy nevěsty Kissy Suzuki ale o celosvětovou slávu nestála.

V dalším hollywoodském filmu už se neobjevila a pár let po natočení špionážního filmu odstoupila od smlouvy i s japonským studiem Toho. Chtěla se vdát a založit rodinu, zkrátka, jak tehdy sdělila producentům, chtěla „normální život“. Později se začala věnovat moderování a je úspěšnou autorkou knih o výchově dětí, chování a sebepoznávání.

„Byla to čest zahrát si Bond girl, ale jednou a dost,“ uvedla při příležitosti padesátého výročí filmu v roce 2017 pro The New York Times. „Nechtěla jsem, aby se mě tato image držela. Jsem teď klidná a vyrovnaná, ale cítila jsem, že ostatní osobě jménem Mie Hama sami přisuzovali charakter,“ uvedla.

Kariéru začala jako šestnáctiletá, když si ji v době, kdy pracovala jako průvodčí v autobuse, vyhlédl agent ze zmíněného filmového studia. V Japonsku se rychle stala hvězdou, ale už tehdy, před „bondovskou“ popularitou, se snažila přijít na to, zda je herectví ta správná cesta.

Když ji oslovili na casting do Žiješ jen dvakrát, měla na kontě už skoro 70 filmů, mj. King Kong vs. Godzilla. „Neviděla jsem žádnou bondovku a netušila jsem, že je to takový mezinárodní hit,“ přiznala po letech. ■