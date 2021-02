Jsou spolu 48 let! Ondřej Hejma prozradil recept na dlouholeté šťastné manželství

Ondřej Hejma promluvil o manželství. Super.cz

"Přespříští rok, jestli se toho všichni dožijeme, to bude padesát let, co jsme spolu. Je to skutečně těžké. Chce to toleranci, otužilost, otrlost. Nebudu spekulovat, jestli jsou ve hře i city jako láska. Ale jo, trošku to tam musí být. Nepodělávat se z toho, ale musí tam být, bez toho nejde," řekl Super.cz Hejma.

Možná to bude i tím, že se Vladimíra světu šoubyznysu vyhýbá. Výjimku udělala, když ji manžel obsadil do klipu Evropanka Blanka k jeho nové desce Dáreček. "Já tam tedy původně počítal s Lucií Bílou, protože figuruje i v textu a na stole je vidět její deska. Takže manželka musela zaskočit. Ale bylo to dobře, protože se to odehrává před tím Modrým domečkem, který ona založila o tom celý klip je," míní Ondřej.

Hudebník už i pomalu řeší, čím by manželku k 50. výročí překvapil. "Sny si plní sama, mě k tomu nepotřebuje. Je na to čas. Alen určitě bude chtít někam s vnukem na výlet, to jí rád splním," uzavřel při našem povídání, po němž už usedl na gauč při natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka. ■