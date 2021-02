Sexuální koučku Helenu Houdovou kousnul na Bali nebezpečný pavouk. Skončila na kapačkách

Helena Houdová Foto: archiv H. Houdové

Snaží se zánětu v těle zbavit přírodní cestou. "Kousance stále mám, pomáhá mi nejvíc kurkuma. Používám protizánětlivé rostliny - česnek, aloe vera, papáju, v kapačce mám železo, béčko, koloidní stříbro, výtažek ze zázvoru, kurkumy, lysin a další věci," prozradila Helena.

"Mám to hodně zanícené. Ukázala se mi bezmoc. Že se nemůžu ochránit, stejná energie, jako když jsem byla malá a doma mě bili. Úplná bezmoc. Nemohla jsem se ochraňovat a nesu si to celý život jako trauma. A díky pavoučímu kousanci se mi to ukázalo. A ukázala se mi ještě jedna věc, když jsem to tady teď nechala vyčistit, hrozně jsem plakala, protože zabíjeli pavouky a mně to trhalo srdce," vysvětluje.

"Byla jsem jako dítě bita, to byla realita. Své rodiče miluju, máme vyčištěný vztah, mám jasno v tom, že jsou mí rodiče úžasní lidé," vzkazuje.

"Medicína pavouka je rovnováha mezi duševním a fyzickým principem. Dává mi to smysl. Po traumatu, kdy jsem byla miminko, jsem nežila v těle až donedávna. Tak jsem vděčná, že se mi to i díky bolestivým pavoučím kousancům ukazuje a já jsem si to mohla začít zpracovávat," uzavřela Helena. ■