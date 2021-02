Tohle nebyl žádný seriálový trik, ale realita: Tereza Brodská vlepila facku Daně Batulkové

Tereza Brodská vlepila facku Daně Batulkové. Video: FTV Prima

Tereza Brodská (52) se toho nebála. V seriálu Slunečná vrazila facku Daně Batulkové (62). A nebylo to jen naoko! V rámci děje totiž zjisti, že jí její seriálová nejlepší kamarádka Lída v podání Batulkové lhala a jde si to s ní pěkně zostra vyříkat z očí do očí.

Scéna se netočila vůbec jednoduše. „Byla jsem z toho celkem vynervovaná. Horší je totiž, když musíte dát facku kolegovi, než když ji má člověk dostat sám. Už se stalo, že když dotyčného někdo trefil trošku špatně do ucha, tak se mu stalo něco s bubínkem,“ popisuje své pocity po natáčení Brodská.

„Měly jsme s Danou Batulkovou po ruce poradce Petra Drozdu, který nám ukazoval, jak to markýrovat. Dlouho jsme to s Batulí zkoušely a on kolem nás neustále chodil a připomínkoval – že Dana málo trhla hlavou, že já měla málo uvolněnou ruku... Byly jsme z toho tak nešťastné, že jsme se úplně přestaly soustředit na hraní,“ přiznává herečka, která nakonec dostala originální nápad.

„Když se jela třetí ostrá klapka, tak jsme se s Danou tajně domluvily, že jí tu facku dám opravdově. Dana souhlasila a bylo. Nakonec to chudák Dana schytala a já jsem se jí po zbytek natáčení omlouvala,“ usmívá se už ale teď seriálová Jana Kratinová.

Předstírat, že Batulkové jednu vlepila a zároveň se jí ani nedotknout, by jí asi nikdy nešlo. „My holky to tak neumíme. Nemáme dispozice to markýrovat. Nejsme bojovnice, na rozdíl od kluků, kteří ty rvačky určitě i někdy opravdu zažili, na rozdíl od nás. My jsme to nakonec vyřešily lehkou fackou, která byla pravdivá,“ uzavírá Tereza Brodská.

Tu teď těší, že jí scénář připravil novou hereckou polohu. „Ze submisivní Jany, která Lídu poslouchá a přitakává jí, už nebude ta hloupoučká oddaná přítelkyně. A Dana je taky ráda, že má konečně jinou polohu, že se změní. Obě máme úlohy najednou otočené a moc nás to baví, uzavřela s úsměvem.“ ■